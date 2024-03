SPI-Titel AIRESIS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIRESIS von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AIRESIS-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AIRESIS-Anteile 0,79 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die AIRESIS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,582 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,49 CHF, da sich der Wert eines AIRESIS-Anteils am 26.03.2024 auf 0,47 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,51 Prozent verringert.

AIRESIS war somit zuletzt am Markt 31,63 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at