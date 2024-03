SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aluflexpack-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Aluflexpack gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Aluflexpack-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 552,486 Aluflexpack-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Aluflexpack-Papiers auf 14,52 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 022,10 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,78 Prozent abgenommen.

Aluflexpack wurde am Markt mit 250,10 Mio. CHF bewertet. Das Börsendebüt der Aluflexpack-Papiere fand am 28.06.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Aluflexpack-Aktie bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at