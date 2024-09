SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der ASMALLWORLD-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1,59 CHF. Bei einem ASMALLWORLD-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 628,931 ASMALLWORLD-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2024 auf 1,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911,95 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,81 Prozent verringert.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,40 Mio. CHF. Am 20.03.2018 fand der erste Handelstag des ASMALLWORLD-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at