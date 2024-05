SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ASMALLWORLD-Aktie Anlegern gebracht.

Am 30.04.2023 wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ASMALLWORLD-Anteile 1,94 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5 154,639 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2024 auf 1,53 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 886,60 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 21,13 Prozent gleich.

ASMALLWORLD markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,13 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die ASMALLWORLD-Aktie bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

