SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug an diesem Tag 53,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,868 Banque Cantonale du Jura SA-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 19.09.2024 auf 57,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,47 CHF wert. Damit wäre die Investition 7,55 Prozent mehr wert.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at