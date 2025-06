SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BB Biotech-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,95 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 2,503 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.05.2025 auf 29,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,53 Prozent abgenommen.

Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,60 Mrd. CHF. BB Biotech-Anteile wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at