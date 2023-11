SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Bellevue-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 14.11.2018 wurden Bellevue-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,40 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 46,729 Bellevue-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bellevue-Papiers auf 20,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 957,94 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,21 Prozent.

Bellevue erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 272,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

