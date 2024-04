SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 09.04.2014 wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 37,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,681 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,60 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteils am 08.04.2024 auf 42,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 12,60 Prozent.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 140,53 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at