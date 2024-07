SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cicor Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Cicor Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cicor Technologies-Aktie bei 37,04 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cicor Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 26,996 Cicor Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 409,20 CHF, da sich der Wert eines Cicor Technologies-Papiers am 23.07.2024 auf 52,20 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 409,20 CHF entspricht einer Performance von +40,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 168,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at