SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

COSMO Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 82,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 12,121 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 958,79 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 28.08.2024 auf 79,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,12 Prozent.

Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 1,27 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at