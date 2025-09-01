Starker Wochentag in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen

Am ersten Tag der Woche agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 16 940,05 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,146 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,146 Prozent höher bei 16 932,43 Punkten in den Montagshandel, nach 16 907,81 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 972,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 923,97 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, betrug der SPI-Kurs 16 525,39 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Wert von 16 850,29 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, mit 16 504,15 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 386,61 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SoftwareONE (+ 7,83 Prozent auf 7,44 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,61 Prozent auf 0,21 CHF), BioVersys (+ 4,76 Prozent auf 30,80 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,13 Prozent auf 65,50 CHF) und VAT (+ 3,40 Prozent auf 270,30 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Burkhalter (-10,27 Prozent auf 131,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,06 Prozent auf 7,90 CHF), Xlife Sciences (-4,72 Prozent auf 20,20 CHF), Cicor Technologies (-3,78 Prozent auf 178,00 CHF) und Evolva (-3,76 Prozent auf 1,03 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 161 304 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,981 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent an der Spitze im Index.

