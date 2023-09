SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in DocMorris gekostet

Am 08.09.2020 wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 214,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die DocMorris-Aktie investierten, hätten nun 46,620 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 764,57 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 07.09.2023 auf 59,30 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 72,35 Prozent.

Zuletzt verbuchte DocMorris einen Börsenwert von 705,67 Mio. CHF. Am 06.07.2017 fand der erste Handelstag des DocMorris-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers belief sich damals auf 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at