SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren angefallen

Am 14.06.2021 wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 353,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 28,289 DocMorris-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 60,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 698,73 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -83,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris bezifferte sich zuletzt auf 787,01 Mio. CHF. Das Börsendebüt der DocMorris-Papiere fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at