SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Epic Suisse-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Epic Suisse-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Epic Suisse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,587 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,06 CHF, da sich der Wert einer Epic Suisse-Aktie am 21.03.2024 auf 70,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,06 Prozent gesteigert.

Alle Epic Suisse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 744,22 Mio. CHF. Am 25.05.2022 wagte die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Epic Suisse-Aktie belief sich damals auf 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at