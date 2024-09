SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Epic Suisse-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Epic Suisse-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Epic Suisse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,667 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Epic Suisse-Papiere wären am 05.09.2024 121,00 CHF wert, da der Schlussstand 72,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,00 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Epic Suisse eine Marktkapitalisierung von 751,63 Mio. CHF. Am 25.05.2022 wurden Epic Suisse-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Epic Suisse-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at