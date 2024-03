SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren gekostet

Am 04.03.2021 wurden Groupe Minoteries SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 330,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,030 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.03.2024 gerechnet (272,00 CHF), wäre das Investment nun 824,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,58 Prozent.

Groupe Minoteries SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89,82 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at