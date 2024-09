SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Groupe Minoteries SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 362,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hat, hat nun 0,276 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.09.2024 61,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 224,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 38,12 Prozent gleich.

Der Marktwert von Groupe Minoteries SA betrug jüngst 73,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at