SPI-Titel Inficon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inficon von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inficon-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Inficon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Inficon-Aktie letztlich bei 320,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,313 Inficon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,00 CHF, da sich der Wert eines Inficon-Papiers am 29.11.2023 auf 1 152,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 260,00 Prozent.

Der Inficon-Wert an der Börse wurde auf 2,66 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at