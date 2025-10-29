SPI-Titel Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intershop-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intershop-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Aktie betrug an diesem Tag 111,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Intershop-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 90,090 Intershop-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 180,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,80 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Intershop betrug jüngst 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at