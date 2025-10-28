Investis Aktie

WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

Rentable Investis-Anlage? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Investis-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Investis-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 86,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,163 Investis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,33 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 52,33 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

