SPI-Titel Lalique-Aktie: Hätte sich eine Lalique-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 3 Jahren wurden Lalique-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Lalique-Anteile letztlich bei 33,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lalique-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,012 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,40 CHF, da sich der Wert einer Lalique-Aktie am 12.03.2024 auf 33,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 0,60 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Lalique betrug jüngst 247,67 Mio. CHF. Die Lalique-Aktie ging am 25.06.2018 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Lalique-Papiers belief sich damals auf 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

