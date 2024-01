SPI-Titel Lalique-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lalique-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lalique-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lalique-Anteile bei 34,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29,412 Lalique-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2024 auf 34,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 017,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,76 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Lalique betrug jüngst 258,09 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Lalique-Aktie fand am 25.06.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Lalique-Aktie lag beim Börsengang bei 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at