SPI-Titel Lalique-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lalique von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Lalique-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.07.2023 wurde das Lalique-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37,00 CHF. Bei einem Lalique-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,027 Lalique-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 027,03 CHF, da sich der Wert eines Lalique-Anteils am 23.07.2024 auf 38,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 2,70 Prozent.

Am Markt war Lalique jüngst 303,90 Mio. CHF wert. Am 25.06.2018 wurden Lalique-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Lalique-Papier bei 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at