SPI-Titel Lalique-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lalique von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lalique eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 24.01.2019 wurde das Lalique-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Lalique-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,915 Lalique-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lalique-Aktie auf 33,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 926,11 CHF wert. Mit einer Performance von -30,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Lalique betrug jüngst 256,03 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Lalique-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2018. Die Lalique-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at