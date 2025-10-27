SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.10.2022 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96 800,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,010 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 359,50 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 24.10.2025 auf 131 600,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,95 Prozent zugenommen.

Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at