Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lindt-Investition
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2022 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96 800,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,010 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 359,50 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 24.10.2025 auf 131 600,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,95 Prozent zugenommen.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.09.25