SPI-Titel Meyer Burger Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meyer Burger Technology von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Meyer Burger Technology-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Meyer Burger Technology-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68,58 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Meyer Burger Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,458 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Meyer Burger Technology-Aktien wären am 16.10.2024 2,35 CHF wert, da der Schlussstand 1,61 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 97,65 Prozent.

Meyer Burger Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,03 Mio. CHF. Am 11.05.2006 wurden Meyer Burger Technology-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Meyer Burger Technology-Anteils bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at