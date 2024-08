SPI-Titel Meyer Burger Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger Technology-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Meyer Burger Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Meyer Burger Technology-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Meyer Burger Technology-Papier 111,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 89,689 Meyer Burger Technology-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Meyer Burger Technology-Aktie auf 1,72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,26 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 154,26 CHF entspricht einer negativen Performance von 98,46 Prozent.

Meyer Burger Technology war somit zuletzt am Markt 61,16 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz der Meyer Burger Technology-Aktie fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Meyer Burger Technology-Papier bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at