SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Mikron-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Mikron-Papier letztlich bei 6,71 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 149,031 Mikron-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2024 auf 15,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 354,69 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 354,69 CHF, was einer positiven Performance von 135,47 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Mikron bezifferte sich zuletzt auf 260,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at