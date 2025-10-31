SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mikron-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 666,667 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 066,67 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 30.10.2025 auf 21,10 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 40,67 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 351,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at