SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Mikron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2022 wurde die Mikron-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,52 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mikron-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,737 Mikron-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 20,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 236,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 136,50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 332,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at