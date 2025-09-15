Molecular Partners Aktie

WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

Molecular Partners-Investmentbeispiel 15.09.2025 10:04:18

SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Molecular Partners-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4,58 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Molecular Partners-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,834 Molecular Partners-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,01 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 12.09.2025 auf 2,84 CHF belief. Damit wäre die Investition um 37,99 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Molecular Partners eine Marktkapitalisierung von 106,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


