SPI-Titel Orascom Development-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orascom Development von vor 10 Jahren bedeutet

Am 26.03.2014 wurde die Orascom Development-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Orascom Development-Anteile betrug an diesem Tag 15,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 666,667 Orascom Development-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.03.2024 3 053,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,58 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,47 Prozent eingebüßt.

Der Orascom Development-Wert an der Börse wurde auf 268,08 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at