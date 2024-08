SPI-Titel PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren verloren

Am 06.08.2019 wurden PSP Swiss Property-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 82,988 PSP Swiss Property-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2024 9 784,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 117,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,16 Prozent verringert.

Am Markt war PSP Swiss Property jüngst 5,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at