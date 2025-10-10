Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Schlatter Industries-Anlage unter der Lupe
|
10.10.2025 10:04:03
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schlatter Industries-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Schlatter Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,79 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,877 Schlatter Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,09 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 09.10.2025 auf 20,40 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,91 Prozent verringert.
Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 22,77 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
