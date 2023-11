SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag bei 82,15 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 12,173 Anteile im Depot. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Anteile wären am 14.11.2023 1 049,30 CHF wert, da der Schlussstand 86,20 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 4,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swiss Prime Site eine Börsenbewertung in Höhe von 6,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at