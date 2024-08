SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem u-blox-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das u-blox-Papier bei 116,43 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,888 u-blox-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.07.2024 auf 80,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 896,79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,03 Prozent.

Der Börsenwert von u-blox belief sich zuletzt auf 592,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

