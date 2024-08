SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in V-Zug eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit V-Zug-Anteilen statt. Der Schlusskurs des V-Zug-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147,710 V-Zug-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.08.2024 auf 58,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 596,75 CHF wert. Damit wäre die Investition um 14,03 Prozent gesunken.

Das Börsendebüt der V-Zug-Papiere fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der V-Zug-Aktie bei 72,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at