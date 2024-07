SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das V-Zug-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die V-Zug-Aktie 71,50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 1,399 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,21 CHF, da sich der Wert einer V-Zug-Aktie am 28.06.2024 auf 50,20 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 29,79 Prozent gleich.

Das V-Zug-IPO fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Ein V-Zug-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at