SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vetropack A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vetropack A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 58,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 172,414 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.10.2024 auf 30,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 284,48 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 47,16 Prozent verkleinert.

Am Markt war Vetropack A jüngst 607,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at