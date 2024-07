SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 117,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 85,106 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2024 9 574,47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 112,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 1,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at