SPI-Titel Warteck Invest-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Warteck Invest-Dividendenzahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Warteck Invest-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Warteck Invest am 29.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 70,00 CHF je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von Warteck Invest beträgt 17,32 Mio. CHF. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Gesamtausschüttung damit gleichgeblieben.

Warteck Invest-Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Warteck Invest-Titel via SIX bei einem Wert von 1 790,00 CHF aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Warteck Invest, demnach wird die Warteck Invest-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Warteck Invest-Anteilsschein auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Warteck Invest-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Warteck Invest-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 3,78 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,08 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Warteck Invest-Kurs via SIX um 25,10 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -24,69 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Warteck Invest-Aktienkurs.

Warteck Invest- Dividendenschätzung

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,91 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Warteck Invest

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Warteck Invest beträgt aktuell 443,115 Mio. CHF. Das Warteck Invest-KGV beträgt aktuell 28,59. 2023 setzte Warteck Invest 41,270 Mio. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 64,70 CHF.

Redaktion finanzen.at