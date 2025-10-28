SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Das Zehnder A-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zehnder A-Anteile bei 55,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,921 Zehnder A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 72,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 306,45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,65 Prozent zugenommen.

Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 810,64 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at