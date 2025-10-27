Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
27.10.2025 10:04:55
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2020 wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Anteile betrug an diesem Tag 1 920,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Zug Estates B-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,208 Zug Estates B-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 145,83 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 24.10.2025 auf 2 140,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 11,46 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Zug Estates B betrug jüngst 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
