SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.06.2023 wurden Accelleron Industries-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,12 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,208 Accelleron Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2024 auf 34,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 573,24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 57,32 Prozent vermehrt.

Accelleron Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,25 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Papiere an der Börse SWX war der 03.10.2022. Die Accelleron Industries-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

