SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Autoneum eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Autoneum-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 90,22 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,085 Autoneum-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 766,88 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 30.10.2025 auf 159,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 76,69 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Autoneum belief sich zuletzt auf 925,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at