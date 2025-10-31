SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale de Geneve-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Banque Cantonale de Geneve-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,556 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,78 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Anteils am 30.10.2025 auf 24,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 37,78 Prozent.

Banque Cantonale de Geneve war somit zuletzt am Markt 1,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at