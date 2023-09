SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in BB Biotech angefallen

Wer vor Jahren in BB Biotech eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 04.09.2020 wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BB Biotech-Papiers betrug an diesem Tag 66,45 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15,049 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2023 620,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41,25 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 37,92 Prozent vermindert.

Insgesamt war BB Biotech zuletzt 2,26 Mrd. CHF wert. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

