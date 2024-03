SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 92,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,076 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.03.2024 auf 76,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,97 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 18,03 Prozent gleich.

Alle Cembra Money Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,21 Mrd. CHF. Am 30.10.2013 wagte die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Ein Cembra Money Bank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at