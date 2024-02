SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cembra Money Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,695 Anteilen. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Papiere wären am 15.02.2024 116,19 CHF wert, da der Schlussstand 68,55 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 16,19 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 1,98 Mrd. CHF wert. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Cembra Money Bank-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at