SPI-Wert CI Com SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CI Com SA von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in CI Com SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die CI Com SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das CI Com SA-Papier an diesem Tag bei 3,31 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 021,148 CI Com SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 501,51 CHF, da sich der Wert eines CI Com SA-Anteils am 22.03.2024 auf 1,49 CHF belief. Damit wäre die Investition 54,98 Prozent weniger wert.

Alle CI Com SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 958820,390030 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at